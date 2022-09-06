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«Рубин» сообщил о переходе хорватского защитника Бегича в «Урал»

21:59, 06.09.2022
«Рубин» сообщил о переходе хорватского защитника Бегича в «Урал»
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Силвие Бегич продолжит карьеру в «Урале». Об этом заявила пресс-служба казанской команды.

Ранее подобная информация появилась в СМИ. В «Рубине» уточнили, что это будет полноценный трансфер, а не приостановка контракта.

В марте хорватский защитник Сильвие Бегич приостановил действие контракта с казанским «Рубином» до лета текущего года. Контракт с клубом Бегич подписал в июне 2019 года.

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Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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