«Рубин» сообщил о переходе хорватского защитника Бегича в «Урал»

Защитник «Рубина» Силвие Бегич продолжит карьеру в «Урале». Об этом заявила пресс-служба казанской команды.

Ранее подобная информация появилась в СМИ. В «Рубине» уточнили, что это будет полноценный трансфер, а не приостановка контракта.

В марте хорватский защитник Сильвие Бегич приостановил действие контракта с казанским «Рубином» до лета текущего года. Контракт с клубом Бегич подписал в июне 2019 года.



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Татьяна Леухина