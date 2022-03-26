Бегич приостановил действие контракта с «Рубином» до лета этого года

Хорватский защитник Сильвие Бегич приостановил действие контракта с казанским «Рубином» до лета текущего года. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Контракт с «Рубином» Бегич подписал в июне 2019 года. До этого спортсмен выступал за хорватские клубы «Камен», «Рудеш» и «Интер Запрешич». Также играл в «Оренбурге» и «Крыльях Советов».

Фото: rubin-kazan.ru

Недавно казанский футбольный клуб и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия приняли решение о приостановке контракта. Изначально контракт 21-летнего игрока был рассчитан до лета 2024 года.

Также в этом месяце «Рубин» объявил о приостановке контракта с хорватским защитником Филипом Уремовичем. Действие соглашения приостановлено до лета текущего года.

Диана Жиленкова