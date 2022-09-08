В Альметьевске 10 сентября ограничат движение из-за легкоатлетического полумарафона

Фото: Ринат Назметдинов

В Альметьевске 10 сентября с 8.00 до 17.00 ограничат движение из-за проведения легкоатлетического соревнования «Альметьевский полумарафон — 2022», сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Маршрут соревнований будет проходить по улицам Ленина, Гагарина, Чехова, Марджани, Шевченко. В связи с этим участки этих улиц будут перекрыты для движения транспортных средств.

Уточняется, что выезды со дворов и перекрестки по маршруту будут перекрываться легковыми автомобилями и грузовым автотранспортом, также предусмотрена установка временных знаков объезда.

Фото: flickr.com. (Парк «Шамсинур»)

Напомним, 7 августа в Набережных Челнах с 8.30 до 14.00 было ограничено движение транспортных средств из-за проведения Камского марафона.

А 6 августа ограничения движения затронули Казань из-за проведения праздника «Я выбираю небо!».

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Максим Кокунин