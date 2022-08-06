Завтра в Челнах ограничат движение по ряду улиц из-за Камского марафона

В Набережных Челнах 7 августа с 8:30 до 14:00 временно ограничат движение транспортных средств по дорогам. Это связано с проведением Камского марафона.

Проезд закроют по проспекту Хасана Туфана на участке от проспекта Сююмбике до улицы 40 лет Победы в обе стороны; по проспекту Сююмбике на участке от кругового движения с пересечением проспекта Дружбы народов в районе ТЦ «Омега» до проспекта Вахитова в направлении Ледового Дворца; по улице 40 лет Победы на участке от проспекта Хасана Туфана до проспекта Раиса Беляева, сообщается на сайте мэрии Челнов.



Сегодня в Казани с 14.00 до 21.00 ограничат движение транспорта в обе стороны по ул. Сибгата Хакима, на участке от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Абсалямова. Движение закроют и в обе стороны по ул. Бондаренко, на участке от дома №3 по ул. Сибгата Хакима до места примыкания к ул. Сибгата Хакима. Это связано с проведением праздника «Я выбираю небо!».

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Татьяна Леухина