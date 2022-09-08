В Казани полицейские начали проверку после того, как учащийся одной из школ ранил ровесника в грудь ножом

Полицейские Казани проводят проверку по факту нанесения учащимся одной из школ телесных повреждений своему ровеснику при помощи ножа, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В дежурную часть отдела полиции «Дербышки» поступило сообщение о том, что в одной из школ города ученик ранил другого острым предметом. Полицейские установили, что конфликт между юношами возник из-за того, что один из них приставал к сестре его одноклассницы.

Потерпевший хотел поговорить с обидчиком, однако тот отказался. Позднее юноши встретились в школе около спортзала и в ходе разговора один из них достал из школьного рюкзака нож и нанес два удара в область грудной клетки. Нападавший пояснил полицейским, что нашел оружие на спортивной площадке.

По данному факту сотрудники ПДН провели с подростком профилактическую беседу. Потерпевшему оказана медицинская помощь в одном из медицинских учреждений города.

Фото: Роман Хасаев

Вчера сообщалось, что в Ново-Савиновском районе Казани полицейские задержали двух несовершеннолетних наркозакладчиков — 15-летнего парня и 14-летнюю девушку. Они были опрошены в качестве подозреваемых и дали признательные показания.

Подростки привлекли внимание сотрудников ППС, находившихся на маршруте патрулирования в Ново-Савиновском районе города, своим странным поведением и выбором ночного времени суток для прогулки. В ходе досмотра у них был обнаружен сверток с неизвестным веществом внутри. Экспертизой установлено, что изъятое является наркотиком мефедрон общей массой 0,89 гр.



Напомним, на учете по линии МВД Татарстана находятся почти 2,5 тысячи несовершеннолетних. Количество преступлений, совершенных подростками, сокращается, «однако треть преступлений, совершенных ими, совсем не детские — это убийства, грабежи, разбои, кражи». Так, под следствием сейчас находятся более 130 учащихся, почти 340 школьников совершили преступления до наступления возраста уголовной ответственности.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин