Глава ВОЗ заявил о снижении числа смертей от COVID-19

Во всем мире с февраля продолжает снижаться уровень еженедельной смертности от COVID-19. Так, еженедельное количество смертей упало на 80%, рассказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Глобальный всплеск заболеваемости и смертности продолжается. Это очень обнадеживает, но у нас нет никаких гарантий продолжения этой тенденции. Число еженедельных смертей упало на 80% с февраля, - приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По состоянию на 28 августа, во всем мире с начала пандемии зарегистрировали более 598 миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 6,4 миллиона смертей.

В конце августа главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что летальность от коронавируса в мире снизилась в 15 раз по сравнению с началом пандемии — показатель составляет 0,33%. Тогда он отмечал, что в ряде стран сейчас летальность достигает порядка 0,1%, тогда как в начале пандемии она была на уровне 5%.

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Илина Хакимова