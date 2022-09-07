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В Казани закрашивают граффити в переходе по улице Вишневского — фото

17:22, 07.09.2022 1
В Казани закрашивают граффити в переходе по улице Вишневского — фото
Фото: realnoevremya.ru

В Казани начали закрашивать граффити в пешеходном переходе на пересечении улиц Вишневского и Шмидта.

Пешеходный переход давно разукрашен различными граффити. Судя по всему, уличных художников даже не останавливали установленные камеры.

Фото: realnoevremya.ru
Фото: realnoevremya.ru

Помимо граффити, в этом подземном переходе еще процветает нелегальная торговля. Как ранее писало «Реальное время», даже после рейдов чиновников здесь снова и снова появляются тележки с товарами.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:29
    глупость лучше шумозащитные экраны там установить
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