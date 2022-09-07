В Казани закрашивают граффити в переходе по улице Вишневского — фото
В Казани начали закрашивать граффити в пешеходном переходе на пересечении улиц Вишневского и Шмидта.
Пешеходный переход давно разукрашен различными граффити. Судя по всему, уличных художников даже не останавливали установленные камеры.
Помимо граффити, в этом подземном переходе еще процветает нелегальная торговля. Как ранее писало «Реальное время», даже после рейдов чиновников здесь снова и снова появляются тележки с товарами.
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