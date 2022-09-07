Госпиталь Минобороны в Казани начнет принимать пациентов в конце 2022 года

Фото: Максим Платонов

Госпиталь Министерства обороны России, который открыли сегодня в Казани, начнет принимать пациентов в конце этого года. Об этом сообщил представитель ведомства.

Отличительная особенность Казанского военного госпиталя — оснащенность высокотехнологичным медицинским хирургическим комплексом. Палаты для пациентов рассчитаны на одно-два места.

Фото: Луиза Игнатьева

Строительство комплекса зданий Казанского военного госпиталя на 150 мест завершили за 365 дней. В стройке участвовали 1 060 человек и 53 единицы техники.



Госпиталь расположен на ул. Рауиса Гареева, рядом с ДРКБ и РКБ. Таким образом, в южной части Казани по Оренбургскому тракту создается медицинский кластер.

Фото: Луиза Игнатьева

Новый госпиталь представляет собой ансамбль из трех сочлененных четырехэтажных зданий. В диагностическом корпусе с палатным блоком на 120 коек разместятся дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория с микробиологической группой, а также отделения: приемное, стоматологическое, лучевой диагностики, диагностическое, физиотерапевтическое.

В лечебном корпусе расположатся операционное, хирургическое, терапевтическое, неврологическое и кожно-венерологическое отделения, а также поликлиника на 250 посещений в смену. Здесь пациенты будут получать амбулаторное лечение, а в случае необходимости медики направят их в стационар.



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Игнатьева Луиза