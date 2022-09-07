За сутки в России выявили 47 958 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 47 958 случаев заражения COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрирован 19 857 571 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 7 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 52 611 пациентов. Всего выздоровевших — 18 876 316 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 94 россиян. Всего от инфекции скончались 384 976 человек. За сутки госпитализировали 4 086 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин