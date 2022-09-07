Главное о коронавирусе на 7 сентября: влияние погоды на COVID-19, сомнения ученых в происхождении вируса
В Татарстане развернули почти тысячу коек для больных коронавирусом
- В Татарстане по состоянию на 5 сентября развернули 915 коек для больных COVID-19. Резерв свободных коек составляет 7,4%, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава республики. Сейчас в медорганизациях, подготовленных для перепрофилирования, разработали схемы маршрутизации пациентов и план оперативного развертывания коек в случае осложнения эпидемиологической ситуации. Перепрофилирование медицинских организаций осуществляется в течение 2 часов после поступления информации о необходимости в развертывании отдельных коек.
До 13% случаев заболевания коронавирусом в России приходятся на детей
- В Минздраве России сообщили, что до 13% случаев заболевания коронавирусом в России приходятся на детей. Причем, более 65% от числа заболевших — школьники в возрасте от 7 до 17 лет.
- Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус и перешел на удаленный режим работы. Также он не сможет принять участие в торжествах по случаю празднования 100-летия региона.
- Минздрав России подготовил памятку для образовательных организаций страны с мероприятиями, рекомендованными для профилактики распространения коронавируса. Среди мер — обращать внимание на состояние здоровья детей в течение дня, напоминать им о мытье рук и использовании антисептиков, следить за соблюдением детьми социальной дистанции на мероприятиях и проветривать помещения.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, в России пока не выявлено новых опасных вариантов коронавируса: «Но то, что вирус дальше себе «планирует» — никто не может сказать определенно. Например, первая находка ВА.4 в России была еще в феврале, а развитие эпидситуации с этим вариантом началось уже после апреля».
- Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о влиянии погоды на распространение COVID-19. По его словам, когда заметно снижаются среднедневные температуры, то меняются инсоляция и влажность, и у вируса появляется «лазейка», чтобы распространяться активнее. Второй аспект связан с ситуацией в жарких странах, где были вспышки коронавируса — там люди много времени проводят в закрытых помещениях под кондиционерами, что также способствует распространению COVID-19.
Япония начнет пускать индивидуальных туристов
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 606 279 859 раз, 6 505 858 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (94 897 564). На второй строчке — Индия (44 469 661), на третьей — Франция (34 839 791), на четвертой — Бразилия (34 477 539), на пятой — Германия (32 344 032).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 048 213). За ними следуют Бразилия (684 425), Индия (528 057), Россия (377 088, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 652).
За время пандемии было сделано 12 180 589 756 инъекций вакцин против коронавируса.
- Япония со среды смягчает ограничения на въезд в страну. Теперь не требуется отрицательный тест на коронавирус при наличии сертификата о трех прививках признанными в стране вакцинами — это препараты Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Bharat Biotech и Novava. Также страна разрешила индивидуальный туризм.
- Ученые из университета Тель-Авива не нашли подтверждений того, что источником вспышки пандемии COVID-19 могли быть летучие мыши. По их мнению, летучие мыши обладают чрезвычайно эффективной иммунной системой, а наличие антител к коронавирусу означает лишь, что они сталкивались с подобным заболеванием и выработали иммунитет к нему, но не доказывает, что эти животные были «резервуаром» такого вируса.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым