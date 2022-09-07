Владимир Путин: «Мы ничего не начали, с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить»

Фото: кадр трансляции

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума прокомментировал специальную военную операцию на Украине. О ее начале он объявил утром 24 февраля.



— Мы ничего не начали, с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить, — обратил внимание Владимир Путин. По его словам, помочь жителям Донбасса — «наш долг» и «мы исполним его до конца».

кадр трансляции

Специальная военная операция России на Украине продолжается уже 196-й день. Вся актуальная и проверенная информация о ней — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина