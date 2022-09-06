Россиянам с 25 августа вернулось 1,5 миллиарда рублей по программе туристического кешбэка
Россиянам в рамках стартовавшего 25 августа осеннего этапа туристического кешбэка вернулось уже почти 1,5 миллиарда рублей. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Путевок и бронирований оплатили почти на семь миллиардов рублей, передает «РИА Новости».
Осенний этап продажи стартовал в России 25 августа. Он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Программа продлится до 10 сентября включительно.
Ранее Казань вошла в топ-10 направлений по программе туристического кешбэка и заняла пятую строчку данного рейтинга.
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