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Россиянам с 25 августа вернулось 1,5 миллиарда рублей по программе туристического кешбэка

22:50, 06.09.2022
Россиянам с 25 августа вернулось 1,5 миллиарда рублей по программе туристического кешбэка
Фото: realnoevremya.ru

Россиянам в рамках стартовавшего 25 августа осеннего этапа туристического кешбэка вернулось уже почти 1,5 миллиарда рублей. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Путевок и бронирований оплатили почти на семь миллиардов рублей, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Осенний этап продажи стартовал в России 25 августа. Он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Программа продлится до 10 сентября включительно.

Ранее Казань вошла в топ-10 направлений по программе туристического кешбэка и заняла пятую строчку данного рейтинга.

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Татьяна Леухина
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