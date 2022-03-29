В 2022 году власти России направят более 120 млрд рублей на развитие науки и вузов

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ заявил, что в 2022 году российские власти в рамках профильного национального проекта направят на развитие науки и университетов больше 120 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мишустина, эти средства выделены в том числе и на поддержку 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

Мишустин также рассказал, что российские власти продолжают активно создавать рабочие места для молодежи. Он напомнил о решении, которое поможет молодым предпринимателям получить грант и начать собственное дело. Правительство также примет меры для поддержки ИТ-индустрии и ее работников. Это коснется бизнеса, который вкладывается в собственные конструкторские разработки и занимается научно-исследовательской, конструкторской деятельностью.

Фото: Максим Платонов

В начале марта Мишустин сообщил, что правительство выделит из резервного фонда на реализацию комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года» 5 млрд рублей. Средства распределят между Минобрнауки — 3 млрд рублей, госкорпорацией «Росатом» и Курчатовским институтом — по 1 млрд рублей.

Дарья Акимова