Сегодня в Татарстане небольшой дождь и до +15 градусов

В среду, 7 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь, предупреждают в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от +10 до +15 градусов. В Казани и Набережных Челнах прогнозируется +10—14°С.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе сохранится очень холодная погода с дождями. Температурный фон в республике окажется на 6—7 градусов ниже нормы.

Фото: Максим Платонов

Вместе с этим по 9 сентября в Татарстане местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов. Продлено штормовое предупреждение.



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Татьяна Демина