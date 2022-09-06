В Казани пройдут мероприятия в рамках Дней культуры Казахстана в России

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани 7 и 8 сентября пройдут мероприятия в рамках Дней культуры Казахстана в России. Об этом рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Днем 7 сентября в кинотеатре в ТЦ «Республика» пройдут показы казахстанских фильмов. В этот же день в столице Татарстана открывается XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино.

8 сентября в 18.00 в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. Мусы Джалиля пройдет гала-концерт мастеров искусств Казахстана. Перед его началом в фойе конкурса организуют выставку картин казахстанских художников из фонда Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.



Фото: Олег Тихонов (архив)

В июне президенты Татарстана и Казахстана Рустам Минниханов и Касым-Жомарт Токаев подписали соглашение о намерениях по реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс в Атырауской области Казахстана между ПАО «Татнефть» и НК «КазМунайГаз». Встреча состоялась в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург.



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Татьяна Демина