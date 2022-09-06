Трое жителей Татарстана стали жертвами мошенников

В минувшие сутки трое татарстанцев стали жертвами мошенников. Происшествия произошли в Казани, Альметьевском и Спасском районах, общая сумма ущерба превысила 750 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В ведомстве рассказали, что 36-летний казанец перевел злоумышленникам 274 тысячи рублей, после того как ему позвонили якобы сотрудники банка. Они сообщили, что «неизвестные» пытаются несанкционированно оформить кредит.

В то же время 24-летний житель Альметьевского района под предлогом получения прибыли в интернете перевел мошенникам 224 тысячи рублей. 41-летний житель Спасского района Татарстана под предлогом оказания услуг по оформлению документации на автомобиль перевел неизвестным 282 тысячи рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе сообщалось, что еще восемь жителей Татарстана стали жертвами мошенников, а общая сумма ущерба составила 5,8 миллиона рублей. Происшествия случились в Казани, Бугульминском, Елабужском и Лениногорском районах Татарстана.



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Максим Кокунин