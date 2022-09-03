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Восемь жителей Татарстана стали жертвами мошенников

09:11, 03.09.2022
Восемь жителей Татарстана стали жертвами мошенников
Фото: realnoevremya.ru

Еще восемь жителей Татарстана стали жертвами мошенников. Общая сумма ущерба составила 5,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служб МВД по республике.

По четырем фактам заведены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество). По остальным случаем решается вопрос об их возбуждении. Происшествия случились в Казани, Бугульминском, Елабужском и Лениногорском районах Татарстана.

Мошенники совершали кражи денег следующими способами:

  • Пресечения несанкционированного оформления кредита;
  • Доставка товаров из зарубежья;
  • Песечение несанкционированного снятия денежных средств.
Фото: realnoevremya.ru

Это не первые случаи, когда татарстанцы становятся жертвами злоумышленников. На этой неделе сообщалось о троих жителях республики, пострадавших от действий мошенников. Все случаи связаны с работой лжесотрудников банков, которые звонили гражданам и сообщали о том, что «неизвестные» пытаются снять их деньги, убеждая переводить накопления на «резервный счет банка». Общая сумма их ущерба составила более 2,3 млн рублей.

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Максим Кокунин
Происшествия Татарстан

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