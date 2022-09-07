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МВД Татарстана потратит 8 миллионов рублей на маршрутизаторы и антенны

02:25, 07.09.2022
МВД Татарстана потратит 8 миллионов рублей на маршрутизаторы и антенны
Фото: realnoevremya.ru

Для нужд МВД Татарстана закажут технические устройства на сумму 8 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Исполнитель обязуется доставить товар в течение 60 дней со дня заключения контракта по адресу: Казань, улица Дзержинского, 25/7. Требуется закупить 334 GSM-маршрутизатора и внешних широкополосных антенн.

Фото: realnoevremya.ru

Маршрутизаторы должны поддерживать функции 3G/4G и иметь в наличии встроенные лоты для SIM-карт. Характеристика антенн включает в себя усиление 3G/4G и длину не менее 5 метров. В случае обнаружения дефектов, необходимо заменить устройства в течение 10 дней.

В августе МВД объявило тендер на программно-аппаратный комплекс выявления технических каналов утечки акустической информации. Начальная цена договора составляла 9,75 миллиона рублей.

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Елизавета Пуншева
ЭкономикаБюджетОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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