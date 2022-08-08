МВД по Татарстану закупает комплекс выявления каналов утечки акустической информации

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство внутренних дел по Татарстану решило приобрести для своих нужд программно-аппаратный комплекс выявления технических каналов утечки акустической информации за счет высокочастотного облучения, прокачки и навязывания. На него готовы потратить 9,75 миллиона рублей.

Комплекс выявления технических каналов утечки акустической информации исполнителю необходимо доставить в Казань па адресу: ул. Дзержинского, 25/7. Там находится отдел общественных связей МВД по Татарстану.

Доставить комплекс требуется в течение 90 дней с момента заключения контракта. Если в нем обнаружатся дефекты и недостатки, их необходимо заменить за 10 дней, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: Максим Платонов

Весной МВД по Татарстану объявило тендер на оказание услуг по предоставлению доступа к сети передачи данных (VPN-каналов связи) и к сети Интернет для нужд ведомства. Начальная цена договора составляла 7,9 миллиона рублей.



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Татьяна Демина