Татарстан и Иркутская область подписали план мероприятий по реализации соглашения до 2025 года

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Рустам Минниханов встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым на стенде республики в рамках Восточного экономического форума. В ходе встречи регионы подписали план мероприятий по реализации соглашения до 2025 года, сообщает пресс-служба президента РТ.

Татарстан поставляет в Иркутскую область грузовые автомобили, дизельное топливо, бензин, мазут, шины, стекло, моющие средства и парфюмерию. Из Иркутской области ввозятся лекарственные препараты, парфюмерные и косметические средства, кабели и соль. Товарооборот, по последним данным, составляет порядка 6 миллиардов рублей.

— Наши регионы крупные, промышленные. Надо активизировать наши контакты. Сегодня мы подписали План мероприятий по реализации межрегионального соглашения. Эта дорожная карта определяет перспективные направления сотрудничества на период до 2025 года. Координатором работы с нашей стороны по исполнению Плана мероприятий будет выступать Министерство промышленности и торговли, — сказал Минниханов.

Фото: пресс-служба президента РТ

В свою очередь, губернатор Иркутской области отметил, что данное соглашение будет способствовать расширению сотрудничества, а также укреплению межрегиональных связей.

— Мы заинтересованы в изучении опыта управленческих процессов. Хотели посмотреть, как устроена работа в министерствах. Подписанный план мероприятий на 2022—2025 годы затрагивает такие сферы, как экономика, образование, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, информационные технологии, молодежная политика, спорт, социальная защита, архитектура, имущественные отношения, культура, туризм, архивное дело и межмуниципальное сотрудничество. Уверен, что этот документ будет способствовать расширению сотрудничества, укреплению межрегиональных связей и позволит реализовать задуманные планы на благо жителей наших регионов, — сказал Игорь Кобзев.

Фото: пресс-служба президента РТ

Также сегодня президент Татарстана встретился с главой Хакасии — председателем правительства республики Валентином Коноваловым. В ходе встречи состоялось подписание соглашения между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.



В числе перспективных направлений для сотрудничества — увеличение объема поставок продукции медицинского назначения, в частности, прямые поставки от «Татхимфармпрепаратов», организация централизованных поставок бытового и медицинского холодильного оборудования POZIS и облучателей-рециркуляторов POZIS и так далее.



Кроме того, Минниханов посетил Владивостокский морской торговый порт, где принял участие в отправке контейнерного поезда с товарами из стран АТР в Казань.

В порту Минниханов встретился с вице-президентом по линейно-логистическому дивизиону FESCO Германом Масловым. В завершение встречи было подписано соглашение о намерениях между правительством Татарстана и ПАО «Транспортная группа FESCO».

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Максим Кокунин