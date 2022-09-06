Татарстан и Хакасия подписали соглашение о экономическом, научном и социальном сотрудничестве

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов на полях Восточного экономического форума встретился с главой Хакасии — председателем правительства республики Валентином Коноваловым. В ходе встречи состоялось подписание соглашения между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

В 2016 году уже было подписано соглашение о сотрудничестве между регионами. В частности, КАМАЗ представлен двумя официальными субъектами дилерской сети. Свою продукцию поставляет «Казаньоргсинтез». Бытовую продукцию поставляет «НЭФИС».

— Сотрудничество между нашими регионами имеет потенциал развития во многих сферах. Пока наш межрегиональный товарооборот не очень большой, порядка 240 миллионов рублей. Мы готовы наращивать поставки грузовых автомобилей КАМАЗ и запчастей к ним, шинной продукции, — отметил Минниханов.

В числе перспективных направлений для сотрудничества — увеличение объема поставок продукции медицинского назначения, в частности, прямые поставки от «Татхимфармпрепаратов», организация централизованных поставок бытового и медицинского холодильного оборудования POZIS и облучателей-рециркуляторов POZIS и так далее.

— Мы заинтересованы в поставках вашей техники, она зарекомендовала себя как надежная, — отметил глава Хакасии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также сегодня президент Татарстана в рамках участия в Восточном экономическом форуме посетил Владивостокский морской торговый порт, где принял участие в отправке контейнерного поезда с товарами из стран АТР в Казань.

В порту Минниханов встретился с вице-президентом по линейно-логистическому дивизиону FESCO Германом Масловым. Компания рассматривает Татарстан как один из наиболее перспективных субъектов для развития ключевого центра транспортно-логистической интеграции внешнеторговых потоков на средней Волге.

В завершение встречи было подписано соглашение о намерениях между правительством Татарстана и ПАО «Транспортная группа FESCO».

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Максим Кокунин