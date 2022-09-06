В Набережных Челнах отремонтируют госпиталь МВД

Как стало известно «Реальному времени», госпиталь медико-санитарной части МВД по Татарстану в Набережных Челнах на бульваре Хусаина Ямашева в ближайшее время ожидает капитальный ремонт. Работы пройдут на территории двора и в помещениях медицинского учреждения. На эти цели выделено чуть больше одного миллиона рублей.

По имеющейся информации, предстоит большой объем работ по устройству ливневой канализации и выхода в парк. В частности, на территории госпиталя должны заменить забор и ворота. Панели ворот предполагается сделать сварными из стержней. Новый внешний вид будет и у входной группы.

Фото: скриншот Google.Maps

Кроме того, внутри здания отремонтируют столовую, кабинет ЛФК, гардеробную, рентген-кабинет и кабинет №115. В помещении для приема пищи должны только обновить краску. В кабинете лечебной физкультуры установят 200 розеток, 10 комплектов раковин, пьедесталы для умывания. В рентген-кабинете собираются заменить оконные и дверные откосы, а также окрасить помещение. Малярные работы предстоят и в кабинете №115.

Работы, по первоначальным планам, должны завершиться до 1 ноября этого года. Подрядчик, который проведет ремонт, пока не определен.

Напомним, что в июне этого года в медико-санитарной части МВД по Татарстану сменился начальник. Прежний руководитель Рустем Хисамиев перешел из медицины в сельское хозяйство, а на его место встал экс-главврач Уруссинской ЦРБ Ренат Фатыхов.



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Артем Гафаров