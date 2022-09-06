Главное о коронавирусе на 6 сентября: в России может удвоиться смертность, связь между хлором в воде и COVID

В Казани открылся ночной пункт вакцинации

За последние сутки в Татарстане выявлено 552 случаев заражения коронавирусом. На 6 сентября общее количество инфицированных в республике достигло 160 234. Выздоровели за весь период 151 326 человека, за минувшие сутки — 103. Всего скончалось 2 003 татарстанца, за последние сутки — двое. Госпитализировали еще 35 человек.

В пунктах вакцинации Казани со вчерашнего дня начали делать назальную прививку от COVID-19, то есть путем распыления вакцины в носу. Вакцинироваться интраназальным способом можно в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Южный». Кроме того, разрешается одновременная вакцинация от коронавируса и от гриппа.

В Казани открылся пункт вакцинации, который работает по ночам. Теперь пройти вакцинацию против COVID-19 и гриппа можно в любой день с 20.00 до 7.30. Пункт расположен в 7-й городской больнице на улице Чуйкова, 54, возле терминала №3. Уточняется, что вход расположен с торца здания.

Фото: t.me/zdrav_kazan

Президент России Владимир Путин за высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии коронавируса наградил медалью Луки Крымского врачей «Клинической больницы «РЖД-Медицина» Романа Егорова, Маарифа Рустамова и санитарку Алену Пирогову.

Во всех регионах России есть вакцины против коронавируса и гриппа

За последние сутки в России выявили 38 500 новых случаев коронавируса, выздоровели 46 304 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 809 613 человек, а выздоровевших — до 18 823 705. За сутки болезнь унесла жизни 95 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 384 882 человек.



Вакцины против коронавируса и гриппа есть во всех регионах России, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко: «У нас наступает сезон, поэтому я настоятельно всех призываю вакцинироваться и от COVID-19, и от гриппа».

Председатель союза предпринимателей Китая в России Чжоу Лицюнь заявил, что ограничения в сфере российско-китайского туризма, связанные с COVID-19, могут быть сняты в скором времени: «Возобновление туризма неизбежно будет происходить при условии эффективного обеспечения жизни и здоровья граждан наших стран».

Смертность от коронавируса в России за август выросла в три раза — с примерно 30 человек в сутки до 90. В ближайшее время она может вырасти еще вдвое, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: realnoevremya.ru

На пике заболеваемости коронавирусом в России, который пришелся на ноябрь 2021 года, было задействовано около 30% коечного фонда. Это 305 тыс. коек из 1,1 млн.



Минпросвещения не наблюдает взрывного роста заболеваемости в школах. Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев отметил, что угрозы очным занятиям нет.

Фото: Максим Платонов

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что мужчины больше подвержены риску тяжелого течения коронавируса, а у женщин чаще наблюдается постковидный синдром.

Ученые из Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС) выявили возможную связь между COVID-19 и содержанием хлора в воде. В течение двух лет они собирали пробы в Хабаровске. «Оказалось, что COVID-19 заболевали чаще в тех районах, где было повышено хлорирование воды и содержание нитритов. Также чем более нейтральная была вода, тем чаще болели студенты», — рассказала магистр кафедры «Техносферная безопасность» ДВГУПС Ангелина Калошина.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, участвующий в Восточном экономическом форуме, накануне получил положительный результат теста на коронавирус. Сегодня он уже вернулся к работе, так как результат нового теста оказался отрицательным.

Авиакомпания «ЮТэйр» отказалась регистрировать на борт из Нур-Султана в Тюмень 20 граждан Казахстана без ПЦР-теста на коронавирус — якобы на сайте перевозчика сказано, что всем иностранным гражданам, кроме граждан Белоруссии, необходимо пройти тестирование в аэропорту на стойке регистрации. Однако пассажиры не нашли документ ни на сайте Роспотребнадзора, ни на сайте авиакомпании.

В Новосибирске открылся пункт вакцинации от коронавируса для беременных. Привиться здесь может любая беременная гражданка России на сроке не менее 22 недель.

В Германии начнут прививать от «омикрона»

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 605 591 662 раза, 6 503 524 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (94 768 178). На второй строчке — Индия (44 466 862), на третьей — Франция (34 812 853), на четвертой — Бразилия (34 477 539), на пятой — Германия (32 297 537).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 047 563). За ними следуют Бразилия (684 425), Индия (528 030), Россия (376 994, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 622).



За время пандемии было сделано 12 177 107 009 инъекции вакцин против коронавируса.

Минздрав Германии анонсировал начало вакцинации против «омикрона» — первые прививки могут быть сделаны на этой неделе. Вакцины уже закуплены, сейчас они поставляются врачам и центрам вакцинации через производителей и оптовых продавцов фармацевтической продукцией.

Дарья Пинегина