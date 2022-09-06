«Соллерс» планирует возобновить работу своего завода в Елабуге

Фото: Роман Хасаев (архив)

Автопроизводитель «Соллерс» планирует возобновить работу своеих заводов в Елабуге и во Владивостоке, где раньше собирался Ford Transit. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Николая Соболева.

— Намерены производить, намерены загружать наши заводы, и не только в Елабуга, но и во Владивостоке. Вопрос во времени и конкретике, которую пока я вам сказать не смогу, — сказал он.

Также Соболев рассказал, что ПАО «Соллерс Авто» планирует запустить собственный бренд и создавать проекты, где он будет единственным правообладателем.

— У нас, вы знаете, до сих пор есть совместные предприятия с Ford, Mazda и с Isuzu <…>, которые в настоящий момент не производят продукцию, и, естественно, на этих мощностях мы будем делать новые проекты. И теперь мы точно понимаем, что мы будем в этих проектах основным, а в некоторых проектах и единственным инвестором. И самое главное — что мы в этих проектах будем правообладателем, то есть мы точно должны иметь доступ к правам интеллектуальной собственности с возможностью доработки, переработки и создания на их базе новых продуктов и новых платформ, — пояснил гендиректор.

Фото: sollers-auto.com

В начале июля сообщалось, что бывший владелец ПАО «Соллерс Авто» Вадим Швецов покинул совет директоров автомобилестроительной группы после передачи контролирующей доли в 76,7% менеджменту компании.



Новый совет директоров акционеры «Соллерс Авто» выбрали на годовом собрании 30 июня. Тогда же была утверждена рекомендация не выплачивать дивиденды за 2021 год.



Напомним, в марте «Соллерс Форд» сообщил о приостановке производства автомобилей с 3 марта в связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия.



Завод «Соллерс Форд» находится в Елабуге. В январе предприятие сообщало, что уже разместило крупные заказы на первую половину 2022 года.

В пресс-службе «Соллерс Форд» указали, что руководство предприятия примет все установленные законом меры, чтобы обеспечить возобновление работы предприятия в возможно короткие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford Motor Company.

Также руководство обязалось обеспечить социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного простоя.

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Максим Кокунин