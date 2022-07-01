Бывший основной владелец «Соллерс Авто» покинул совет директоров

Бывший владелец ПАО «Соллерс Авто» Вадим Швецов покинул совет директоров автомобилестроительной группы после передачи контролирующей доли в 76,7% менеджменту компании, сообщает «Интерфакс».



Новый совет директоров акционеры «Соллерс Авто» выбрали на годовом собрании 30 июня. Тогда же была утверждена рекомендация не выплачивать дивиденды за 2021 год.

В совете остались девять директоров. Вместо Швецова выбрали состоявшего в совете гендиректора УАЗа и «Соллерс Форда» Адиля Ширинова. Пятью новыми членами совета стали: глава ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, заместитель гендиректора УАЗа и финансовый директор «Соллерс Форд» Татьяна Гой, гендиректор СП Mazda Sollers Елена Фролова, а еще директор по правовым вопросам ПАО «Соллерс Авто» Михаил Санин и глава департамента логистики «Соллерс Форд» Александр Макаревич.

Кроме Швецова, из совета вышли владелец железнодорожной группы Rail Garant (100%) Сергей Смыслов, экс-гендиректор ретейлеров «Пятерочка» и «Магнит» Ольга Наумова, бывший министр промышленности и торговли Виктор Христенко и руководитель «ТОТ Центр психологических технологий» Ирина Девина.

Места сохранили гендиректор «Соллерс Авто» Николай Соболев, заместитель директора компании Зоя Каика, заместитель директора по правовым вопросам Виктор Хвесеня.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко