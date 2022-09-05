Телебашни Казани и Нижнекамска будут включать подсветку в дни матчей КХЛ

Телебашни Казани и Нижнекамска в рамках акции «Хоккей на высоте», будут включать подсветку в дни матчей чемпионата КХЛ, сообщается на сайте лиги.

Также подсвечивать башни будут в Нижнем Новгороде, Челябинске и Ярославле. Отмечается, что в дни матчей «Ак Барса», «Нефтехимика», «Торпедо», «Трактора» и «Локомотива» на их каркасах будут включаться тематические сценарии, основанные преимущественно на клубных цветах.

— В 2018 году наши телебашни светились во всех городах проведения чемпионата мира по футболу. Теперь телебашни эффектно поддержат хоккейные матчи и дадут болельщикам возможность позитивно выплеснуть свои эмоции, — рассказал генеральный директор РТРС Андрей Романченко.

Фото: ak-bars.ru

Подсветка на телебашне РТРС Казани включается в праздничные дни, как например в День Татарстана и Казани — 30 августа — когда она окрасилась в праздничные цвета. Также она включала архитектурно-художественную подсветку в День Государственного флага России, 22 августа.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин