Открытие второго казанского хосписа запланировано на начало 2024 года

Председатель правления татарстанского общественного благотворительного Фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов рассказал, что в начале 2024 года в Казани откроется второй хоспис. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Татарстане в паллиативной помощи нуждаются 20 тысяч человек. После завершения строительства во втором здании хосписа откроют взрослое отделение на 60 мест для людей, нуждающихся в паллиативной помощи, и пожилых, кому требуется сестринский уход.

Вавилов отметил, что предварительно открытие должно произойти сразу после празднования Нового года. Ровно на один год раньше от того срока, который планировался изначально, добавил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в январе сообщалось, что в Казани завершился монтаж котельной на территории строящегося второго корпуса хосписа благотворительного фонда им. Анжелы Вавиловой.

На изготовление котельной потребовалось 11 миллионов рублей. После завершения всех работ котельная будет работать в автономном режиме. Таким образом, в хосписе всегда будет тепло.



Тогда же стало известно, что после завершения всех строительных работ во втором стационаре откроют взрослое отделение по меньшей мере на 60 мест. В случае необходимости их могут увеличить до 200.

О том, как был заложен символический камень в строительство нового хосписа, читайте в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин