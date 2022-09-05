В Татарстане утвердили затраты на подготовку квалифицированных рабочих в образовательных организациях

Власти Татарстана утвердили нормативные затраты на реализацию программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в профессиональных образовательных организациях республики на 2023 год, постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Документ устанавливает затраты на обеспечение жилыми помещениями в общежитиях профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих в таких образовательных организациях в размере 3 343 рубля на одного обучающегося в год.

В документе значатся профессии сфер технологий и строительства; информатики и вычислительной техники; электроники, радиотехники и систем связи; фотоники; электро- и теплоэнергетики; машиностроения и др. Постановление уступает в силу с 1 января 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре Татарстане утвердили размеры выплат по видам социальной поддержки детей-сирот и инвалидов, обучающихся по основным образовательным программам в государственных колледжах и вузах, на 2023 год.

Выплаты распространяются на обучающихся, получающих образование по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и служащих, программам бакалавриата, специалитета, магистратуры за счет бюджетных средств.



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Маргарита Головатенко