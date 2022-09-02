В Татарстане утвердили размеры выплат учащимся, детям-сиротам и инвалидам

В Татарстане утвердили размеры выплат по видам социальной поддержки детей-сирот и инвалидов, обучающихся по основным образовательным программам в государственных колледжах и вузах, на 2023 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Отмечается, что выплаты распространяются на обучающихся, получающих образование по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и служащих, программам бакалавриата, специалитета, магистратуры за счет бюджетных средств.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Единовременное денежное пособие при выпуске из образовательной организации — 899 рублей.

Единовременное денежное пособие на приобретение комплекта одежды при выпуске из образовательной организации — 59 337 рублей.

Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей — 3 210 рублей (кроме профессионального образования), 8 303 рубля (высшее).

Ежегодное пособие на приобретение комплекта одежды 25 289 рублей.

Ежемесячная стипендия в период обучения до 1 сентября 2023 года — 1 046 рублей (кроме профессионального образования).

Ежемесячная стипендия с 1 сентября 2023 года — 1 110 рублей (кроме профессионального образования).

Ежемесячное пособие на питание — 7 877 рублей (профессиональное и основное общее образование), 9 076 рублей (средне общее, специалисты среднего звена, высшее).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане с 1 января 2023 года увеличатся субсидии на проезд и покупку лекарств, а также другие ежемесячные выплаты, выяснило «Реальное время». Их размеры пока не утвердили, они прописаны на уровне проекта постановления кабмина республики.

Так, с начала следующего года субсидия на проезд детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам, проходящим обучение в школах и колледжах «до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет» из многодетных семей, вырастет до 354 рублей. В этом году она составляет 333 рубля.

Субсидия на покупку лекарств для ребенка младше шести лет из семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая приемных, увеличится на девять рублей. С начала следующего года она будет выплачиваться в размере 157 рублей.

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Максим Кокунин