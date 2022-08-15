Россияне смогут оплачивать частные детские сады материнским капиталом

Россияне смогут оплачивать материнским капиталом образовательные услуги в детских садах, которые созданы индивидуальными предпринимателями (ИП). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России.

Эта услуга стала доступна с 15 августа. В ведомстве отметили, что оплата образования (детские сады, кружки, секции, обучение в вузе) — второе по популярности направление распоряжения средствами маткапитала. За все время реализации программы на эти цели материнский капитал направили более 13% семей.

Фото: kzn.ru

В конце июля в мэрии Казани сообщили, что с начала года материнский капитал в проактивном режиме получили порядка 12 тысяч жителей Татарстана. Автоматический режим выдачи сертификатов ввели в Пенсионном фонде России в середине апреля 2020 года. С того момента татарстанское отделение выдало в проактивном режиме 65,5 тысячи сертификатов при рождении первого и второго ребенка.



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Татьяна Леухина