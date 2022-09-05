Татарстан занял 26 место в рейтинге регионов по доле расходов жителей на ЖКХ в 2021 году

Татарстан занял 26-е место среди российских регионов по доле расходов жителей на ЖКХ в 2021 году, таковы результаты рейтинга, составленного «РИА Новости».



В среднем семья из Татарстана в прошлом году тратила на оплату ЖКУ и топлива 9,6% от общего объема своих трат — они составили 4 643 рубля. За год расходы выросли на 0,4 п.п.

Больше трат на ЖКХ — в Камчатском крае (14,2%), Республике Карелия и Магаданской области (по 13,0%), меньше всех — в республиках Дагестан (5,6%) и Ингушетия (5,9%), а еще в Севастополе (7,0%).

В среднем по стране траты на ЖКУ и топливо в прошлом году составили 10,4% расходов средней семьи — 5 523 рубля в месяц. Они сократились на 0,1 п.п.

Фото: realnoevremya.ru

Жители Татарстана по состоянию на 1 августа задолжали за поставленные жилищно-коммунальные услуги в общей сложности 8,7 млрд рублей. В июле этого года собираемость платежей за ЖКУ в среднем по Татарстану составила 100,4%. В период с января по июль собираемость платежей составила 98%, продемонстрировав снижение к аналогичному периоду прошлого года на 0,1%.

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Маргарита Головатенко