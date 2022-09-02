Татарстанцы задолжали за ЖКУ 8,7 млрд рублей

Жители Татарстана по состоянию на 1 августа задолжали за поставленные жилищно-коммунальные услуги в общей сложности 8,7 млрд рублей, сообщил на совещании в Доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



В июле этого года собираемость платежей за ЖКУ в среднем по Татарстану составил 100,4%. В период с января по июль собираемость платежей составила 98%, продемонстрировав снижение к аналогичному периоду прошлого года на 0,1%.

Доля платежей в электронном формате в общем объеме достигла 70,2%.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Минстрой России разработал проект, согласно которому гражданам могут списать долги за жилищно-коммунальные услуги, если для этого имеются уважительные причины. Предоставить такие льготы и списать задолженность предлагают тем, кто проходит стационарное лечение, столкнулся с невыплатой зарплаты, смертью близких родственников и другие.

В начале августа сообщалось, что долги россиян за ЖКУ за год продемонстрировали рост на 7,6% — то есть 56,6 млрд рублей, достигнув 804,5 млрд рублей в первом квартале 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) долги выросли на 11%, а перед УК — на 3%.



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Маргарита Головатенко