Кремль: «Газпром» остается надежным поставщиком и заботится о безопасности

«Газпром» проводит на «Северном потоке» профилактические работы, как полагается по регламенту и заботится о безопасности поставок, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».



Песков считает, что европейские политики, отказываясь от ремонта оборудования для «Северного потока», поступают абсурдно:

— Если европейцы совершенно абсурдно принимают решение, по которому они отказываются от сервисного обслуживания своего оборудования, вернее, оборудования, которое принадлежит «Газпрому», но которое по контракту они должны обслуживать, это не вина «Газпрома», это вина тех политиков, которые принимали решение о санкциях, — считает он.

Фото: pixabay.com

2 сентября «Газпром» объявил об остановке «Северного потока» на неопределенный срок. Компания направила письмо Siemens о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 и необходимости их устранения. При проведении регламентных работ на Trent 60 на КС «Портовая» обнаружили утечку масла.



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Маргарита Головатенко