«Газпром» сообщил об утечке масла на газоперекачивающем агрегате на КС «Портовая»
При проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» обнаружили утечку масла, сообщил «Газпром».
— Обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления, — приводит RT сообщение компании.
Масло обнаружили также на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя.
Сегодня «Газпром» объявил об остановке «Северного потока» на неопределенный срок. Компания направила письмо Siemens о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 и необходимости их устранения.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым