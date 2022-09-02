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«Газпром» сообщил об утечке масла на газоперекачивающем агрегате на КС «Портовая»

21:36, 02.09.2022
«Газпром» сообщил об утечке масла на газоперекачивающем агрегате на КС «Портовая»
Фото: t.me/gazprom

При проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» обнаружили утечку масла, сообщил «Газпром».

— Обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления, — приводит RT сообщение компании.

Масло обнаружили также на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя.

Сегодня «Газпром» объявил об остановке «Северного потока» на неопределенный срок. Компания направила письмо Siemens о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 и необходимости их устранения.

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Маргарита Головатенко
ПромышленностьОбществоПроисшествия

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