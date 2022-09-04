Российское правительство профинансировало выплаты прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины

Правительство России одобрило выделение средств на выплаты для прибывших в страну граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.



Проект предполагает выделение средств на поддержку лиц, прибывших в Россию вынужденно в экстренном массовом порядке.

Согласно тексту указа, прибывшим предоставят: ежемесячные пенсионные выплаты — 10 тысяч рублей; ежемесячные социальные выплаты инвалидам — 10 тысяч рублей; доплаты к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемые инвалидам первой группы, детям-инвалидам и лицам, достигшим возраста 80 лет, — три тысячи рублей; ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны — пять тысяч рублей.

Фото: wikipedia.org / Крылов Иван

В конце августа президент России Владимир Путин подписал указ об осуществлении гражданами ЛНР, ДНР и Украины трудовой деятельности в России без разрешения на работу или патента.



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Маргарита Головатенко