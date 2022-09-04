В Татарстане число уволенных во II квартале превысило количество принятых на работу

В Татарстане во II квартале 2022 года выбытие работников превысило прием на 35,5%. Такие данные приводит Татарстанстат.

За апрель — июнь в республике на работу приняли 66 613 работников. Число выбывших за эти три месяца составило 90 256, большинство из которых — 70 886 человек — уволились по собственному желанию.

В связи с сокращением численности сотрудников работы во втором квартале лишились 542 татарстанца. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года — таких тогда насчитывалось 534 человека.

По соглашению с работодателем во втором квартале 2022 года работу покинули 7 992 татарстанца. Это почти в три раза больше, чем за апрель — июнь прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно данным Росстата, по состоянию на конец июля 2022 года в Татарстане на учете в службе занятости населения стояли 13,8 тысячи человек. Из это числа 10,4 тысячи числились безработными.



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Татьяна Демина