В Татарстане выросла численность стоящих на учете в службе занятости

По состоянию на конец июля 2022 года в Татарстане на учете в службе занятости населения стояли 13,8 тысячи человек. По сравнению с концом июня их число выросло на 200, подчитало «Реальное время» на основе данных Росстата.

Из 13,8 тысячи граждан, стоящих на учете в службе занятости населения Татарстана, 10,4 человека числились безработным. Из них 8,2 тысячи нетрудоустроенных получали пособие по безработице.

По количеству зарегистрированных в службе занятости населения граждан Татарстан занял третье место в ПФО. Лидером оказалась Башкирия, где на учете в органе по состоянию на конец июля стояли 24,8 тысячи человек. На втором месте Самарская область — 13,9 тысячи граждан.

Фото: Максим Платонов

В целом в ПФО на конец июля 2022 года в службах занятости населения была зарегистрирована 141 тысяча человек. Это на 1,8 тысячи меньше, чем на конец июня этого же года и на 72,1 тысячи меньше, чем на конец аналогичного месяца 2021-го.

Согласно официальной статистике, в Татарстане на конец июля относительно аналогичного периода предыдущего месяца сократилась потребность работодателей в сотрудниках. В органы службы занятости населения они заявили 47 334 вакансии.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина