Правительство одобрило выделение средств на ликвидацию незаконных свалок

Фото: Максим Платонов (архив)

Российское правительство одобрило распределение субсидий на мероприятия по ликвидации незаконных свалок в границах городов, сообщается на сайте Кабмина.



Проект направлен на создание условий для ликвидации незаконных свалок в 24 российских регионах в 2022—2023 годах. Минстрой наделят полномочиями по определению проектных решений в качестве типовых и по включению сведений о типовом проектном решении в государственный реестр заключений экспертизы проектной документации.

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году в России организуются работы по ликвидации 19 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС) и 45 незаконных свалок, которые расположены в границах городов в 34 регионах страны. В их число вошел Самосыровский полигон в Казани. Также в список попали полигон «Ядрово» в Московской области, свалка в Центральном административном округе Омска.

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Маргарита Головатенко