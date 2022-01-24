В этом году в России планируют ликвидировать 19 наиболее опасных объектов — среди них Самосыровский полигон

В этом году в России организуются работы по ликвидации 19 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС) и 45 незаконных свалок, которые расположены в границах городов в 34 регионах страны. В их число вошел Самосыровский полигон в Казани.

Также в список попали полигон «Ядрово» в Московской области, свалка в Центральном административном округе Омска, сообщают «Известия».

Фото: Максим Платонов

В прошлом месяце сообщалось, что мониторинг окружающей среды на Самосыровской свалке обойдется Казани в 655 тысяч рублей. Заказчиком выступает Комитет жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани.



Диана Жиленкова