Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования по факту нападения на отдел полиции в Удмуртии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о промежуточных результатах расследования уголовного дела по факту нападения на отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сегодня около часа ночи подозреваемый пришел к отделу полиции № 2 в Ижевске и бросил в здание бутылки с зажигательной смесью, после чего выхватил нож и ранил двух полицейских, один из которых получил тяжелое ранение.
Напомним, осенью прошлого года вооруженный мужчина также напал на отдел полиции на востоке Москвы. Он направил огнестрельное оружие на сотрудника полиции, но не успел выстрелить — его действия были пресечены.
Злоумышленник был доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
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