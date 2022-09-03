Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования по факту нападения на отдел полиции в Удмуртии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о промежуточных результатах расследования уголовного дела по факту нападения на отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня около часа ночи подозреваемый пришел к отделу полиции № 2 в Ижевске и бросил в здание бутылки с зажигательной смесью, после чего выхватил нож и ранил двух полицейских, один из которых получил тяжелое ранение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, осенью прошлого года вооруженный мужчина также напал на отдел полиции на востоке Москвы. Он направил огнестрельное оружие на сотрудника полиции, но не успел выстрелить — его действия были пресечены.

Злоумышленник был доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

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Максим Кокунин