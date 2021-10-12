Вооруженный мужчина напал на отдел полиции в Москве

Фото: Максим Платонов

Вооруженный мужчина вошел в отдел полиции на востоке Москвы. Он направил огнестрельное оружие на сотрудника полиции, но не успел выстрелить — его действия были пресечены, пишут «Известия».

Злоумышленник будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий. Мотивы поступка мужчины устанавливаются. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Фото: pxhere.com

Весной Советский районный суд Казани арестовал 33-летнего казанца Андрея Усачева — он подозревается в поджоге опорного пункта полиции в Дербышках. 24 марта мужчина поджег опорный пункт общественного порядка отдела полиции №14 УМВД России по Казани. В момент совершения преступления мужчина был пьян. В день происшествия он приходил в тот же опорный пункт до обеда — отмечаться как условно осужденный.



Алексей Нечаев