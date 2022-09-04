Татарстан стал лидером ПФО по числу зарегистрированных в июле организаций

Фото: Максим Платонов (архив)

В июле 2022 года в Татарстане зарегистрировали 961 организацию. Это самое большое число среди регионов Приволжского федерального округа.

На втором месте по количеству зарегистрированных в июле организаций находится Самарская область — 500. На третьем месте Нижегородская область — 419, на четвертом — Башкирия (360). Топ-5 замыкает Удмуртия, где за июль появились 222 новые организации.

Минимальное число зарегистрированных за этот месяц компаний среди регионов ПФО в Мордовии — 31. Всего в округе за июль появилось 3 389 организаций.

По количеству официально ликвидированных в июле организаций Татарстан занял второе место в ПФО — в республике за месяц прекратили деятельности 964 компании. На первом месте по их числу Самарская область — 1 180.

Фото: Максим Платонов

В целом в ПФО за июль официально ликвидировали 4 855 организаций. Наименьшее число компаний среди его регионов прекратило деятельность в Мордовии — 51.

По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за четыре месяца после начала спецоперации, за март — июнь, в Татарстане закрылись 4 152 коммерческие организации. Это почти пятая часть от всех ушедших с рынка компаний Приволжского федерального округа. Татарстан по числу закрытых компаний оказался лидером в ПФО.



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Татьяна Демина