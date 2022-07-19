Татарстан — антилидер в ПФО по количеству закрытых организаций в марте — июне

Фото: Максим Платонов (архив)

После начала специальной военной операции и последовавшего за ней санкционного удара экономика России начала перестройку — иностранные компании заменяют российские аналоги, как, например, случилось с «Макдоналдсом», а привычные товары ввозятся посредством механизма параллельного импорта. Какой бы ни была адаптация к современным реалиям, кризисные моменты все же прослеживаются — отечественному бизнесу нанесен удар, многие компании начали закрываться. Коснулось это и развитого во всех отношениях Татарстана. Бизнес-игроков в республике, согласно подсчетам аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, заметно поубавилось.

Больше, чем в 11 регионах ДФО и 7 субъектах СКФО

Всего за четыре месяца после начала спецоперации, за март — июнь, в Татарстане закрылись 4 152 коммерческие организации. Это почти пятая часть от всех ушедших с рынка компаний Приволжского федерального округа. Татарстан по числу закрытых компаний оказался лидером в ПФО.

Всего в Приволжском федеральном округе в марте — июне закрылась 21 331 коммерческая организация. Это почти 19% от общего числа прекративших за этот период свою деятельность компаний в России — их насчитывается 113 532, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. В это число не включаются реорганизованные организации, отметили в FinExpertiza.

Фото: Олег Тихонов (архив)

— Хотя закрытий с начала весны и оказалось заметно больше, чем в аналогичном периоде 2021 года, но они не достигли уровня коронакризисного 2020 года, когда за период с марта по июнь было ликвидировано 137,9 тыс. компаний, — рассказала президент FinExpertiza Елена Трубникова. Она уточнила, что большая часть закрытых предприятий — это в первую очередь результат чистки реестра ФНС от фирм-однодневок и недействующего бизнеса, а не спад предпринимательской активности.

Так, в 68,7% случаев компании исключили из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных сведений, еще 16,7% — выбыли из реестра как недействующие юрлица — так называемый «брошенный бизнес», который год не сдавал налоговую отчетность и не проводил операций по счетам. И лишь примерно 14,5% закрывшихся организаций ликвидированы по решению собственников, в том числе 2,2% — в порядке банкротства.



Татарстан — единственный регион ПФО, где число закрытых коммерческих организаций за март — июнь превысило отметку в 4 тысячи, близко к ней оказалась лишь Самарская область. В абсолютном большинстве из субъектов Приволжского округа это число не превысило и тысячу. Минимальное число закрывшихся компаний зарегистрировали в Мордовии — менее 200.

Ситуация по закрытым компаниям в марте — июне в ПФО сложилась следующим образом:

Татарстан — 4 152;

Самарская область — 3 916;

Башкирия — 3 419;

Нижегородская область — 2 480;

Пермский край — 1 729;

Удмуртия — 1 492;

Саратовская область — 802;

Оренбургская область — 707;

Ульяновская область — 572;

Чувашия — 562;

Марий Эл — 371;

Пензенская область — 294;

Кировская область — 257;

Мордовия — 188.

Татарстан по числу закрытых за март — июнь 2022 года коммерческих организаций обогнал целый Дальневосточный федеральный округ, куда входят 11 регионов. Там за четыре месяца перестали существовать 3 668 компаний, 1 233 из которых — в Приморском крае.

Фото: Максим Платонов

Обогнал Татарстан и Северо-Кавказский федеральный округ, который объединяет семь регионов России — Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию — Аланию, Чечню и Ставропольский край. В них в общей сложности за четыре месяца закрылись 2 785 коммерческих организаций.

Самое небольшое число закрытых после начала спецоперации компаний зарегистрировали в Чукотском автономном округе — всего шесть. Лидером стала Москва, где за март — июнь прекратили работу 30 303 организации. В Санкт-Петербурге их число оказалось в три раза меньше — 10 092.

На смену закрывшимся пришли новые игроки

В то же время в Татарстане за март — июнь зарегистрированы 3 394 новые коммерческие организации. Это самое большое число среди регионов ПФО, в большинстве из которых оно не превысило и 1 тысячи.

В целом в Приволжском федеральном округе после начала спецоперации зарегистрировали 11 955 новых компаний. Это больше, чем в Уральском и Сибирском федеральных округах, вместе взятых. К слову, ПФО — объединение 14 субъектов России, а УФО и СФО — 16 в совокупности.

Фото: Ринат Назметдинов

Что касается открытых за март — июнь компаний, обстановка в ПФО сложилась следующая:

Татарстан — 3 394;

Самарская область — 1 738;

Нижегородская область — 1 557;

Башкирия — 1 349;

Удмуртия — 747;



Пермский край — 732;



Саратовская область — 509;

Ульяновская область — 445;

Оренбургская область — 351;

Пензенская область — 294;

Кировская область — 273;



Чувашия — 300;



Мордовия — 144;

Марий Эл — 122.

В целом по России в марте — июне зарегистрировали 78 607 новых коммерческих организаций. В некоторых регионах число открытых компаний превысило число закрытых. Это, например, Чукотка, где на рынке появилось 14 новых против шести ушедших организаций.

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Татьяна Демина