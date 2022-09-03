Минобороны России: США вывезли из Одессы более тысячи емкостей с возбудителями язвы и холеры

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в Минобороны рассказал, что в феврале из Одессы в США были вывезены более 1 тысячи емкостей с возбудителями сибирской язвы и холеры.

— В соответствии с актом проверки коллекции штаммов микроорганизмов в Научно-исследовательском противочумном институте им. И.И. Мечникова в Одессе хранились 654 емкости с возбудителем сибирской язвы, 422 емкости с возбудителем холеры. В документе отмечается отсутствие необходимости содержания большого количества пробирок с одинаковыми штаммами. При этом номенклатура и накопленное количество опасных патогенов ставят под сомнение профилактический, защитный или другой мирный характер осуществляемой деятельности, — сказал он.

По его словам, свидетельские показания одного из сотрудников института говорят о том, что коллекция в феврале 2022 года была вывезена в США. При этом штаммы возбудителей передавались биолабораториями без контроля международных институтов, в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), добавил Кириллов.

Фото: Минобороны России

Также сегодня Кириллов заявил, что Россия на следующей неделе в Женеве представит документальные подтверждения нарушения США и Украиной статей Конвенции о запрете биооружия.

— По инициативе России на предстоящей неделе состоится совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия по вопросу несоблюдения США и Украиной обязательств по указанному международному договору. В ходе мероприятия будут представлены документальные подтверждения нарушения ими статей I и IV Конвенции, — сказал он.

В июне он рассказал, что сын президента США Хантер Байден лоббировал в правительственных кругах страны интересы компании Metabiota, занятой в биологических проектах на Украине.

По словам Кириллова, об этом свидетельствуют опубликованные материалы переписки Байдена с руководством инвестиционного фонда Rosemont Seneca. Согласно им, управляющий директор фонда Джон Делош спрашивал сына американского президента о том, есть ли кто-то, кому он может позвонить в Вашингтоне, чтобы получить представление о том, как серьезно Metabiota рассматривают в различных правительственных учреждениях.

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Максим Кокунин