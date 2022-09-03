Россия представит подтверждения нарушения США и Украиной Конвенции по биооружию

Фото: Минобороны России

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге Минобороны заявил, что Россия на следующей неделе в Женеве представит документальные подтверждения нарушения США и Украиной статей Конвенции о запрете биооружия.

— По инициативе России на предстоящей неделе состоится совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия по вопросу несоблюдения США и Украиной обязательств по указанному международному договору. В ходе мероприятия будут представлены документальные подтверждения нарушения ими статей I и IV Конвенции, — сказал он.

Кириллов отметил, что в настоящее время возле российских границ находятся более 50 модернизированных на средства Пентагона биолабораторий. Всего, по данным МИД Китая, под контролем американского военного ведомства находится 336 биолабораторий в 30 государствах мира, добавил он.

Фото: Минобороны России

В июне Кириллов рассказал, что сын президента США Хантер Байден лоббировал в правительственных кругах страны интересы компании Metabiota, занятой в биологических проектах на Украине.

По словам Кириллова, об этом свидетельствуют опубликованные материалы переписки Байдена с руководством инвестиционного фонда Rosemont Seneca. Согласно им, управляющий директор фонда Джон Делош спрашивал сына американского президента о том, есть ли кто-то, кому он может позвонить в Вашингтоне, чтобы получить представление о том, как серьезно Metabiota рассматривают в различных правительственных учреждениях.

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Максим Кокунин