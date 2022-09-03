«Ак Барс» проиграл московскому «Динамо» в стартовом матче нового сезона

Фото: пресс-служба "Ак Барса"

Сегодня казанский «Ак Барс» проиграл московскому «Динамо» (0:2) в стартовом матче нового сезона. Игра прошла в Москве.

В первом периоде ни одна из команд не смогла забить, а за две секунды до конца второго «Динамо» открыл счет в матче, когда Иван Игумнов забросил шайбу Тимуру Билялову. Во втором и третьем периодах казанцы играли в большинстве, но не смогли реализовать численное преимущество. В концовке игры динамовец Иван Муранов забил в пустые ворота, когда казанцы меняли вратаря.

Стоит отметить, что «Ак Барс» выступал не только под руководством нового тренера Олега Знарка, но и в новой форме, пошитой сетью Indever. В следующем матче (5 сентября) в Москве казанцы сыграют с ЦСКА.

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

В понедельник «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» — матч завершился со счетом 5:3 (0:2, 0:0, 5:1) на предсезонном турнире «Кубок ТАНЕКО».

Шайбы забросили Дмитрий Воронков, Даниил Тарасов, Дмитрий Кагарлицкий, Кирилл Семенов и Александр Радулов. У уфимцев — Владислав Картаев, Джош Хо-Сэнг и Александр Кадейкин.



Вчера «Ак Барс» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 3:4, еще днем ранее «Ак Барс» обыграл «Локомотив» (2:0) — казанцы забросили две шайбы в середине второго периода.

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Максим Кокунин