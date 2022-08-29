«АК Барс» обыграл «Салават Юлаев» на турнире в Казани
«АК Барс» обыграл «Салават Юлаев» — матч завершился со счетом 5:3 (0:2, 0:0, 5:1) на предсезонном турнире «Кубок ТАНЕКО».
Шайбы забросили Дмитрий Воронков, Даниил Тарасов, Дмитрий Кагарлицкий, Кирилл Семенов и Александр Радулов. У уфимцев — Владислав Картаев, Джош Хо-Сэнг и Александр Кадейкин.
Встреча состоялась в Казани на стадионе «Татнефть Арена».
Вчера «Ак Барс» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 3:4, еще днем ранее «Ак Барс» обыграл «Локомотив» (2:0) — казанцы забросили две шайбы в середине второго периода.
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