Новости спорта

19:54 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«АК Барс» обыграл «Салават Юлаев» на турнире в Казани

19:16, 29.08.2022
«АК Барс» обыграл «Салават Юлаев» на турнире в Казани
Фото: ak-bars.ru

«АК Барс» обыграл «Салават Юлаев» — матч завершился со счетом 5:3 (0:2, 0:0, 5:1) на предсезонном турнире «Кубок ТАНЕКО».

Шайбы забросили Дмитрий Воронков, Даниил Тарасов, Дмитрий Кагарлицкий, Кирилл Семенов и Александр Радулов. У уфимцев — Владислав Картаев, Джош Хо-Сэнг и Александр Кадейкин.

Встреча состоялась в Казани на стадионе «Татнефть Арена».

Вчера «Ак Барс» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 3:4, еще днем ранее «Ак Барс» обыграл «Локомотив» (2:0) — казанцы забросили две шайбы в середине второго периода.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также