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«Ак Барс» обыграл «Локомотив» на Кубке TANECO

21:48, 26.08.2022
«Ак Барс» обыграл «Локомотив» на Кубке TANECO
Фото: ХК "Ак Барс"

«Ак Барс» обыграл «Локомотив» (2:0) в стартовом матче на Кубке TANECO в Казани — казанцы забросили две шайбы в середине второго периода.

Следующий матч пройдет завтра в 17:00 по мск с «Нефтехимиком».

Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня победил уфимский клуб «Салават Юлаев» в матче предсезонного турнира в Казани со счетом 4:3 (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 1:0).

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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