«Ак Барс» обыграл «Локомотив» на Кубке TANECO
«Ак Барс» обыграл «Локомотив» (2:0) в стартовом матче на Кубке TANECO в Казани — казанцы забросили две шайбы в середине второго периода.
Следующий матч пройдет завтра в 17:00 по мск с «Нефтехимиком».
Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня победил уфимский клуб «Салават Юлаев» в матче предсезонного турнира в Казани со счетом 4:3 (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 1:0).
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