Сегодня в Татарстане небольшой дождь и до +19 градусов

В воскресенье, 4 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и умеренный западный, юго-западный ветер. Днем местам возможен небольшой дождь, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем максимальная температура воздуха составит +14..+19 градусов. В Казани прогнозируется от +15 до +27, в Набережных Челнах — от +13 до +17°С.



Фото: Максим Платонов

Как прогнозирует профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, в понедельник, 5 сентября, в Казани днем температуры не превысят +15 градусов. Во вторник, 6 сентября — 13 градусов. Ночные температуры составят порядка 7-8 градусов.

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Татьяна Демина