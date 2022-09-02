Казанцев предупредили о серьезном похолодании в выходные

В Казани в субботу, 3 сентября, начнется заметное похолодание — уже в эти выходные дневные температуры будут составлять 17 градусов, предупредил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.



В понедельник, 5 сентября, в столице Татарстана будет еще холоднее — ожидается +15 градусов. Во вторник, 6 сентября — плюс 13 градусов. Ночные температуры составят порядка 7-8 градусов.

Такие температуры характерны для начала октября — она будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Похолодание обусловлено вторжением арктического воздуха.

Ожидается, что с 8 сентября температура постепенно будет повышаться и достигнет нормы. Однако жаркой погоды ждать не стоит.

Фото: realnoevremya.ru

Сказанное совпадает с прогнозом Гидрометцентра республики: в начале следующей недели в Татарстане ожидается холодная погода со среднесуточными температурами на 3—4 градуса ниже нормы.



В выходные дни ночью похолодает до +2... +8 градусов, днем ожидается не выше +13... +19 градусов. Вероятность осадков в субботу и в воскресенье небольшая. Также будет отмечаться свежий западный ветер, днем 3 сентября местами порывами до 15—17 м/с.

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Маргарита Головатенко